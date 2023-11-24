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Katar’da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kutlamaları kapsamında Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği tarafından "Milli Gün Diplomatik Resepsiyonu" düzenlendi.

Ali Altunkaya  | 24.11.2023 - Güncelleme : 24.11.2023
Katar’da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı kutlandı

İstanbul

Normal şartlarda 29 Ekim'de düzenlenmesi planlanan ancak Filistin’de yaşanan çatışmalar sebebiyle ertelenen resepsiyon, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Elçilik bahçesindeki resepsiyona Katar hükümetini temsilen Gençlik ve Spor Bakanı Salah bin Ghanim Al-Ali, Evkaf ve İslam İşleri Bakanı Ghanim bin Shaheen Al-Ghanim, Adalet Bakanı Masoud bin Mohammed Al Ameri, Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Faleh bin Nasser Al Sani katıldı.

Ayrıca ülkedeki yabancı misyon temsilciliklerinin büyükelçileri, Katar Türk Askeri Üssü'nden çok sayıda üst düzey komutan, Katarlı üst düzey yetkililer, kordiplomatik temsilcileri, Türk iş insanları, kurum temsilcileri, elçilik çalışanları ve çok sayıda basın mensubu katılırken, elçilik konutu kırmızı-beyaz renklerle ışıklandırıldı.

İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan resepsiyonda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 100. Yıl Cumhuriyet Bayramı mesajı izletildi.

"Türkiye yeni yüzyılına emin adımlarla yürüyor"

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Göksu, resepsiyonda yaptığı konuşmada, girişimci ve insani dış politika anlayışıyla sahada ve masada varlık göstermeye devam eden Türkiye’nin ortaya koyduğu çok yönlü dış politika çerçevesinde bölgesel ve küresel bir aktör olarak ön plana çıkmasına değindi.

Göksu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Türkiye yeni yüzyılına emin adımlarla yürüyor." dedi.

Ayrıca Katar devletinin bağımsızlığının 50. yılını tebrik eden Göksu, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına değinerek yaşanan trajediye karşı koymak için Arap ya da Müslüman olmaktan öte insan olmanın yeterli olduğunu söyledi. Göksu, dost ve kardeş ülke Katar’ın yaşanan bu trajediye kayıtsız kalmayıp insani ara ve esir takası uzlaşmasındaki arabulucu rolüne vurgu yaptı.

Resepsiyonda, Türkiye'nin tarihi ve turistik yöreleri, savunma sanayisi ürünleri, yerli otomobil Togg ve "Türkiye Yüzyılı" ile ilgili görseller paylaşıldı.

Davetliler ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından "Türkiye Yüzyılı" temasıyla hazırlanan tanıtım filmlerini izledi.

Türk musikisinden eserlerin konukların beğenisine sunulduğu resepsiyon, katılımcılara Türk mutfağından yemeklerin ikram edilmesiyle sona erdi.

Filistin’de yaşanan çatışmalar sebebiyle ertelenen kutlamalar Katar'da bugün "Vatandaşlarımızla Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu" ile devam edecek.

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