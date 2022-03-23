Kastamonu'nun 'kar savaşçıları' 4 aydır zorlu mücadele yürütüyor
Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığının yer yer 2,5 metreyi aştığı dağ yollarında özveriyle çalışmalarını sürdürüyor.
Kastamonu
Kentte yağışın geçmiş yıllara göre hem daha erken hem de daha yoğun olması nedeniyle bu yıl kar mücadelesine erken başlayan İl Özel İdaresi ekipleri, 38 greyder, 25 yükleyici, 20 kanal kazıcı yükleyici, 10 dozer, 4 rotatif, 14 kar bıçaklı kamyon, 3 treyler ve 2 akaryakıt tankeri olmak üzere 116 araçla çalışma yürütüyor.
1054'ü köy, 2 bin 614'ü mahalle olmak üzere 3 bin 668 yerleşim yerinin olduğu Kastamonu'da, 9 bin 836 kilometre yol ağında geçen aralık ayından beri zorlu kar mücadelesi gerçekleştiriliyor. Sık sık yağan kar nedeniyle birçok köy ve mahalle yolunu defalarca açmak zorunda kalan ekipler, bu kış şu ana kadar 50 bin kilometrede kar mücadelesi gerçekleştirdi.
Sabah erkenden yola çıkıp akşam geç saatlere kadar, kapanan yolları açmak için çalışan görevliler, kar kalınlığının bazı kesimlerde 2,5 metreyi aştığı dağ yollarında büyük mücadele veriyor.
Ekipler, kimi zaman ekmeği kalmayan bir köylü, kimi zaman da şehir merkezindeki hastaneye ulaşacak hasta için ümit olmaya devam ediyor.
İl Özel İdaresi rotatif operatörü Ferhat Ünsür, karla mücadeleye gece gündüz devam ettiklerini söyledi.
Kar yoğunluğunun oldukça fazla olduğunu aktaran Ünsür, "Yer yer 2 metreyi bulan karda yolları açıyoruz. Bazen hastalara ambulansları ulaştırıyoruz, hastanelere yetişmelerini sağlıyoruz. Bu sene kış uzun geçti ama biz Özel İdare olarak köyleri hayata bağlamaya devam ediyoruz." dedi.
Ekipten Vedat Bal ise "Mart ayındayız ama uzun zamandan beri bu kadar uzun süren kar mücadelesi yaptığımızı hatırlamıyorum. Bu kadar kar da yağmamıştı. Köylerde karın çokluğundan dolayı gece gündüz görev başındayız. Mesai gözetmeksizin hastalarımıza zamanında yetişmeye çalışıyoruz." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.