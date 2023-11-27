Dolar
28.91
Euro
31.66
Altın
2,015.78
ETH/USDT
2,020.90
BTC/USDT
36,916.00
BIST 100
8,069.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kastamonu'nun 4 ilçesinde denizin taşmasıyla oluşan zarar giderilmeye çalışılıyor

Denizin taşması nedeniyle zarar gören, Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçelerinde çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bilal Kahyaoğlu  | 27.11.2023 - Güncelleme : 27.11.2023
Kastamonu'nun 4 ilçesinde denizin taşmasıyla oluşan zarar giderilmeye çalışılıyor

Kastamonu

İnebolu, Cide ve Abana ilçelerinde dün gece saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle deniz taştı. Dalgaların getirdiği kum ve taşlar yolları kapattı, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

Olumsuz hava koşullarından Çatalzeytin ilçesi de etkilendi.

İnebolu ilçesinde ise denizin taşarak iş yerlerine zarar verdiği anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Çalışmaların aralıksız sürdüğü ilçelerde ekipler iş makineleriyle yolları temizliyor. Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü ilçelerde, vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor.

İnebolu'da kaynak atölyesi bulunan Can Kömeçoğlu, AA muhabirine, gece saatlerinde büyük bir ses duyduklarını söyledi.

Dalganın caddeyi aşarak iş yerlerine girdiğini anlatan Kömeçoğlu, "Deniz yola çıktı. Kaynak makinelerim, elektrikli aletlerim hasar gördü. Çok kötü bir durumda. Gece kimse uyumadı. Zemin katlarda duranlar üst katlara çıktı. Sabah saatlerinde deniz durulmaya başladı. Daha önce hiç böyle bir şey olmamıştı." dedi.

Serdar Taşçı ise mobilya depolarını su bastığını kaydederek, "Fırtınadan dolayı deniz kabardı. Deniz kapıları kırarak mağazamıza girdi. Depomuzda kanepe, koltuk, yataklarımız vardı. Yaklaşık 80 kanepemiz ile 20'ye yakın yatağımız ıslandı. Zararımız büyük." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kastamonu'nun 4 ilçesinde denizin taşmasıyla oluşan zarar giderilmeye çalışılıyor
Ordu'da fırtına sonrası hasar tespitine başlandı
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi sadece kağıt üzerinde
İzmir'de denizin taşması sonucu su basan iş yerlerinde tahliye ve temizlik çalışmaları sürüyor

Benzer haberler

Kastamonu'nun 4 ilçesinde denizin taşmasıyla oluşan zarar giderilmeye çalışılıyor

Kastamonu'nun 4 ilçesinde denizin taşmasıyla oluşan zarar giderilmeye çalışılıyor

İzmir'de denizin taşması sonucu su basan iş yerlerinde tahliye ve temizlik çalışmaları sürüyor

Sakarya, Bartın ve Düzce'de olumsuz hava şartları etkili oluyor

Artvin'de karaya oturan yük gemisinin 13 kişilik mürettebatı tahliye edildi

Artvin'de karaya oturan yük gemisinin 13 kişilik mürettebatı tahliye edildi
Sinop'ta denizin taşması sonucu sokaklar su altında kaldı

Sinop'ta denizin taşması sonucu sokaklar su altında kaldı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet