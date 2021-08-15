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Kastamonu'daki sel felaketinde yıkılan bir binanın müteahhidi hakkında gözaltı kararı

Kadir Yıldırım   | 15.08.2021
Kastamonu'daki sel felaketinde yıkılan bir binanın müteahhidi hakkında gözaltı kararı

Kastamonu

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığınca İnebolu, Bozkurt, Abana ve Küre ilçelerinde 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılacak teknik inceleme ve bilirkişi raporları doğrultusunda gereğine tevessül edilecek olup yıkılan bir binanın müteahhidi hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Ayrıca ölen vatandaşlarımızın kimlik tespit çalışmaları ile ölü muayene ve otopsi işlemleri de devam etmektedir."

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