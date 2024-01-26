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Kastamonu'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada 4 kişi öldü

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, yolcu otobüsünün tarlaya devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Özgür Alantor, Hamza Sefa Yılmaz  | 26.01.2024 - Güncelleme : 26.01.2024
Kastamonu'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada 4 kişi öldü

Kastamonu

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen, Türkay Turizme ait 34 ESY 73 plakalı otobüs, Alatarla köyü mevkisinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kazada 4 kişi öldü, 3'ü ağır 32 kişi de yaralandı.

Ekiplerin araçtan çıkardığı yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

Otobüsün iş makineleri ile kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

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Kastamonu'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada 4 kişi öldü
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