Dolar
18.70
Euro
20.01
Altın
1,824.56
ETH/USDT
1,195.30
BTC/USDT
16,553.00
BIST 100
5,509.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kastamonu'da sis etkili oluyor

Kastamonu'da, kent merkezi ile Tosya ilçesinde etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiliyor.

Bilal Kahyaoğlu, Mehmet Ulusoylar   | 01.01.2023
Kastamonu'da sis etkili oluyor

Kastamonu

Kent merkezinde sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Sis nedeniyle sürücüler merkezden ilçelere ulaşımı sağlayan kara yollarında ilerlemekte güçlük çekiyor.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyarıyor.

Sürücüler D-100 kara yolunun Tosya ilçesinden geçen bölümlerinde de sis nedeniyle zor anlar yaşadı.

Tosya Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, yolda tedbir aldı.

Ekipler, sürücüleri hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pele'nin cenaze törenine katılacak
Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
İçişleri Bakanı Soylu, Şırnak ve çevresindeki üs bölgelerini havadan inceledi
Kastamonu'da sis etkili oluyor
Bakan Karaismailoğlu: 2022'de hayata geçirdiğimiz mega projelerle vatandaşların hayatını kolaylaştırdık

Benzer haberler

Kastamonu'da sis etkili oluyor

Kastamonu'da sis etkili oluyor

Bilecik'te sis etkili oluyor

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta dondurucu soğuk hava etkili oldu

İstanbul'da yoğun sis etkili oluyor

İstanbul'da yoğun sis etkili oluyor
Sporcular Ilgaz Dağı'nda kayak sezonunu açtı

Sporcular Ilgaz Dağı'nda kayak sezonunu açtı
Hazırlıkları tamamlanan Ilgaz Dağı'nda kayakseverler kar bekliyor

Hazırlıkları tamamlanan Ilgaz Dağı'nda kayakseverler kar bekliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet