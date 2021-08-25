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Kastamonu'da sele kapılan 13 yaşındaki Rabia Aydemir 14 gündür aranıyor

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sele kapılan 13 yaşındaki Rabia Aydemir'i arama çalışmalarından 14 gündür sonuç alınamadı.

Kadir Yıldırım   | 25.08.2021
Kastamonu'da sele kapılan 13 yaşındaki Rabia Aydemir 14 gündür aranıyor

Kastamonu

Özlüce köyünde, şiddetli yağışların ardından Zarbana Çayı'nın taşması sonucu oluşan selde kaybolan Rabia Aydemir'in bulunması için ekiplerin 11 Ağustos'ta başlayan çalışması devam ediyor.

Olay sonrası başlatılan arama çalışmalarına AFAD, UMKE, jandarma, sahil güvenlik ve polis ekiplerinin yanı sıra gönüllü kuruluşlar ve köylüler katılıyor.

Kadavra köpeklerinin de yer aldığı çalışmalarda karadan, denizden ve havadan yapılan aramalarda Raiba'dan bir ize rastlanmadı.

Zarbana Çayı ve çevresinde yoğunlaşan arama çalışmalarına Adıyaman ve Tekirdağ'dan polis kurbağa adamlar sevk edildi.

Bölgede çalışmalarını sürdüren AFAD ekipleri de yeniden saha taraması başlattı. İş makineleriyle taranan sel kalıntılarında titizlikle arama yapan ekipler, yükleme ve döküm sırasında da enkazı inceliyor.


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