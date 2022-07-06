Dolar
17.22
Euro
17.63
Altın
1,766.14
ETH/USDT
1,151.20
BTC/USDT
20,250.00
BIST 100
2,378.45
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yatırım Alan Şirketlerin Tanıtım Programı"nda konuşuyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

Kastamonu'da sel bölgesine 86 milyon liralık eğitim yatırımı yapıldı

Kastamonu'da geçen yıl sel felaketinin etkilediği ilçelerde eğitim alanında 86 milyon liralık yatırım gerçekleştirildi.

Özgür Alantor   | 06.07.2022
Kastamonu'da sel bölgesine 86 milyon liralık eğitim yatırımı yapıldı

Kastamonu

İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, gazetecilere, geçen yıl 11 Ağustos'ta meydana gelen selin ardından zarar gören okullarda yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Çalışmaların hızla sürdüğünü belirten Bahçacıoğlu, "Sel afetinde devletimizin dirayetli duruşu, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla yaralar hızlı şekilde sarılmaya başlandı. Artık sonuna geldi." dedi.

Sel bölgesinde yıkılan okulların yerine yenilerinin inşaatına hızla başlandığını anlatan Bahçacıoğlu, şunları kaydetti:

"Bozkurt ilçesinde 100 yataklı pansiyonumuz ve 12 derslikli ortaokulumuz inşallah eylül ayında tamamlanacak. Yine yapımı devam eden anaokulumuz da bitecek. Abana'da 8 derslikli lisemizin ihalesi 29 Temmuz'da gerçekleştirilecek. 12 derslikli ortaokulumuz ihale edildi, çalışmalar başladı. İnebolu'nun Özlüce köyündeki okulu onardık. Diğer ilçelerimizde selden zarar gören okullar hızlı şekilde onarılarak eğitim öğretime yetiştirilmişti. Okullarımızı öngörülen sürede tamamlamayı planlıyoruz. Bu çalışmalarımız kapsamında 14 milyon liralık onarım, 72 milyon liralık da yeni yatırımımız var."

Tarım ve Orman İl Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu da selin ardından hasar tespit çalışması yaptıklarını dile getirerek, "Bu sene yaşanan sel felaketi, tarım anlamında geçen yıla oranla daha geniş alana yayıldı. Geçen yılki sel felaketinden yardım ödememiz kalmadı, bütün hasarlar ödendi. Bu sene de çalışmalarımız devam ediyor. Çok uzatmadan tespitlerimizi yapıp gerek Cumhurbaşkanlığı Acil Yardım Ödeneği, gerekse AFAD'dan gelen ödenekle zarar vatandaşlarımıza ödenecek." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
FETÖ'den ayrılan Vahdettin Polat Alman haber sitesine örgütün iç yüzünü anlattı
ANKAPARK'ın tahliyesi davasında karar
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Isparta'daki 'Somalili Mehmetçikleri' ziyaret etti
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Madrid'de imzalanan üçlü muhtıranın üyelik olarak lanse edilmesi doğru değil
Kastamonu'da sel bölgesine 86 milyon liralık eğitim yatırımı yapıldı

Benzer haberler

Kastamonu'da sel bölgesine 86 milyon liralık eğitim yatırımı yapıldı

Kastamonu'da sel bölgesine 86 milyon liralık eğitim yatırımı yapıldı

Avustralya'nın Sydney kentinde seller nedeniyle 85 bin kişi için tahliye kararı verildi

Düzce'de sele kapılan kepçe operatörünün cenazesi bulundu

Bartın'da selden etkilenen bölgelerde çalışmalar sürüyor

Bartın'da selden etkilenen bölgelerde çalışmalar sürüyor
Selden etkilenen Sinop'ta sahillerin bir bölümü çöp ve ağaç parçalarıyla doldu

Selden etkilenen Sinop'ta sahillerin bir bölümü çöp ve ağaç parçalarıyla doldu
Düzce'de sele kapılan kepçe operatörünü arama çalışmaları sürüyor

Düzce'de sele kapılan kepçe operatörünü arama çalışmaları sürüyor