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Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Kastamonu'nun Cide ilçesinde çıkan orman yangını, söndürülmeye çalışılıyor.

Özgür Alantor, Ünal Kesmen  | 28.06.2024 - Güncelleme : 28.06.2024
Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Ünal Kesmen/AA

Kastamonu

Yalçın köyü Kadıköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ile Cide, Şenpazar, Doğanyurt belediyeleri itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

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