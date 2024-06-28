Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Kastamonu'nun Cide ilçesinde çıkan orman yangını, söndürülmeye çalışılıyor.
Kastamonu
Yalçın köyü Kadıköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ile Cide, Şenpazar, Doğanyurt belediyeleri itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.