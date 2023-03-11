Kastamonu'da orman yangını çıktı
Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Kastamonu
Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesine bağlı Hoca Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü.
Köylülerin haber vermesi üzerine bölgeye Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ile Doğanyurt ve İnebolu itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.