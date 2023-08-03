Dolar
26.99
Euro
29.48
Altın
1,935.98
ETH/USDT
1,833.30
BTC/USDT
29,053.00
BIST 100
7,355.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kastamonu'da kapı fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kapı fabrikasında çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alındı.

Mehmet Ulusoylar  | 03.08.2023 - Güncelleme : 03.08.2023
Kastamonu'da kapı fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı Fotoğraf: Mehmet Ulusoylar/AA

Kastamonu

Tosya Organize Sanayi Bölgesi'nde Hüseyin Karakaya'ya ait kapı fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine Tosya Belediyesine bağlı 10 yangın söndürme aracı, Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler desteğindeki 10 ekibin yanı sıra Kastamonu, Kargı, Araç, Taşköprü, Ilgaz belediyelerine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.

İş makinelerinin de destek verdiği çalışmalara katılan ekipler, yangının çevredeki diğer fabrikalara sıçramaması için yoğun çaba gösterdi.

Tosya Kaymakamı Suat Hatam, AA muhabirine, yangının saat 7.20 sıralarında bir fabrikada çıktığını söyledi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmamasının sevindirici olduğunu anlatan Hatam, "Yangının çıkış nedenini elektrik kontağı olarak düşünüyoruz, ama tam olarak bilmiyoruz. Ölü ve yaralı yok Allah'a şükür. Yangın kontrol altına alındı. Yanındaki fabrikalara sıçramadan engellendi. Şu an için her şey kontrol altında." diye konuştu.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bartın'da selden etkilenen sanayi sitesinde iş yerleri yeniden faaliyete başladı
Türkiye ve dünya gündemi
Kastamonu'da kapı fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 27 zanlı yakalandı

Benzer haberler

Fransa'nın güneyinde yangın riski nedeniyle alarm durumuna geçildi

Fransa'nın güneyinde yangın riski nedeniyle alarm durumuna geçildi

Kastamonu'da kapı fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Edirne'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Hatay'da zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Hatay'da zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Belgrad Ormanı'nda yangınlara karşı polis denetimi

Belgrad Ormanı'nda yangınlara karşı polis denetimi
Bodrum'da makilik yangınında kurtarılan kaplumbağalar tedaviye alındı

Bodrum'da makilik yangınında kurtarılan kaplumbağalar tedaviye alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet