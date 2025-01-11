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Kastamonu'da etkili olan sis dronla görüntülendi

Kastamonu kent merkezinde sis hayatı olumsuz etkiliyor.

Özgür Alantor  | 11.01.2025 - Güncelleme : 11.01.2025
Kastamonu'da etkili olan sis dronla görüntülendi Fotoğraf: Özgür Alantor/AA

Kastamonu

Kent genelinde sis, sabahtan bu yana etkisini sürdürüyor. Şehir merkezinde sis nedeniyle görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü.

Kentin üzerinde sis bulutuyla bütünleşen manzara, dronla görüntülendi.

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