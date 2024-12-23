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Kastamonu'da devrilen midibüsteki 1 kişi öldü, 23 kişi yaralandı

Kastamonu'da devrilen midibüsteki 1 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

Özgür Alantor  | 23.12.2024 - Güncelleme : 23.12.2024
Kastamonu'da devrilen midibüsteki 1 kişi öldü, 23 kişi yaralandı Fotoğraf: Özgür Alantor/AA

Kastamonu

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Sinop'a cenazeye gidenleri taşıyan D.A. idaresindeki 34 KRK 319 plakalı midibüs, Karabük-Kastamonu kara yolunun Nalcıkuyucağı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 24 kişi ambulanslarla kentteki farklı hastanelere sevk edildi.

Yaralananlardan Hasan Çiftçibaşı (69) Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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