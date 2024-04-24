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Kastamonu'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde orman yangını çıktı.

Özgür Alantor, Sefa Eradan  | 24.04.2024 - Güncelleme : 24.04.2024
Kastamonu'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Kastamonu

İlçeye bağlı Belyaka köyünde fırtınanın etkisiyle enerji nakil hattından çıkan kıvılcım, ormanlık alanda yangına neden oldu.

Ormandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ile Doğanyurt Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.


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