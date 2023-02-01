Kastamonu'da cenazeye gidenleri taşıyan otobüs devrildi, 13 kişi yaralandı
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde cenazeye gidenlerin bulunduğu otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı.
Kastamonu
İstanbul'dan Taşköprü ilçesinin Yazıhamit köyüne cenazeye gidenlerin bulunduğu Esenler Belediyesine ait sürücüsü öğrenilemeyen 34 EEA 343 plakalı otobüs, Yazıhamit köyü mevkiinde devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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