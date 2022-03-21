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Gündem

Kastamonu ve Ordu'da eğitime kar engeli

Kastamonu'nun 10 ilçesinde kar nedeniyle eğitime ara verildi.

21.03.2022
Kastamonu ve Ordu'da eğitime kar engeli

Ankara

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı nedeniyle Küre, Devrekani, Pınarbaşı, Azdavay ve Şenpazar ilçelerindeki tüm okullarda, Bozkurt, Çatalzeytin, Doğanyurt, Ağlı ve Cide ilçelerinde ise taşımalı eğitime 22 Mart Salı ara verildiği ifade edildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Ordu

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki okulların tamamının, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Kumru, Perşembe ile Ünye ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okulların 22 Mart Salı günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada söz konusu ilçelerdeki engelli ve hamile kamu görevlilerinin de yarın idari sayılacağı kaydedildi.

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