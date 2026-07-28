Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin karadan müdahalesi akşam saatlerinde de devam ediyor.

Kaş'taki orman yangınına ekiplerin karadan müdahalesi akşam saatlerinde de sürüyor Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin karadan müdahalesi akşam saatlerinde de devam ediyor.

Üzümlü Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Yangına 8 helikopter, 3 uçak, 18 arazöz, 2 iş makinesi, 5 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve 135 orman işçisiyle müdahale ediliyor.

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Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, yangının enerjisinin düşürüldüğü belirtilerek, "Kaş'ta devam eden yangının enerjisini düşürdük. Yangını tamamen kontrol altına almak için havadan ve karadan mücadelemiz devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için akşam saatlerinde de karadan çalışmalarını sürdürüyor.

Yangına, yarın sabah havadan müdahalenin yeniden başlayacağı öğrenildi.