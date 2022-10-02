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Kaş'ta makilik alandan çıkan yangına müdahale ediliyor

Antalya'nın Kaş ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Talip Demirci   | 02.10.2022
Kaş'ta makilik alandan çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Talip Demirci/AA

Antalya

Sarıbelen Mahallesi'ndeki makilikte, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.

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