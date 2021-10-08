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Kaş'ta makilik alanda yangın çıktı

Antalya'nın Kaş ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Talip Demirci   | 08.10.2021
Kaş'ta makilik alanda yangın çıktı Fotoğraf: Talip Demirci - Anadolu Ajansı

Antalya

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Bayındır Mahallesi'ndeki makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ve iki yangın söndürme helikopteri ile müdahale ediliyor.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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