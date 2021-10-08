Kaş'ta makilik alanda yangın çıktı
Antalya'nın Kaş ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Antalya
Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Bayındır Mahallesi'ndeki makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ve iki yangın söndürme helikopteri ile müdahale ediliyor.
Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.