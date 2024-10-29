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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla TBMM önünde mehteran konseri sonrası 1. Meclis'e kadar kortej yürüyüşü gerçekleşecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla vatandaşlar, Anıtkabir’i ziyaret ediyor.
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Kaş'ta 101 paraşütçü "Cumhuriyet'in 101. yılı" için gökyüzünde bayrak açtı

Antalya'nın Kaş ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı karada, denizde ve gökyüzünde gerçekleştirilen etkinliklerle kutlandı.

Talip Demirci  | 29.10.2024 - Güncelleme : 29.10.2024
Kaş'ta 101 paraşütçü "Cumhuriyet'in 101. yılı" için gökyüzünde bayrak açtı Fotoğraf: Talip Demirci/AA

Antalya

Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan tören, çeşitli programlarla devam etti. Türk bayraklarıyla süslenen 101 tekne, Marina'dan hareket ederek, Kaş Limanı açıklarına geldi.

Marşlar eşliğinde ilerleyen teknelerle gerçekleştirilen kortej, Cumhuriyet Meydanı açıklarında sona buldu. Sahil Güvenlik botu da kortejde teknelere eşlik etti.

Etkinlikler kapsamında 101 sporcu, Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümü dolayısıyla Kaş Limanı bölgesinde paraşütleriyle uçarak, 60 metrekarelik Türk bayrağı açtı.

Kaymakamlık ve İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen kutlamalar akşam da devam edecek.


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