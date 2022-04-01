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Kartalkaya'da JAK Timi zorlu şartlardaki eğitimlerle her an göreve hazır

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, zorlu şartlarda eğitimlerden geçerek göreve hazırlanıyor.

Mehmet Emin Gürbüz   | 01.04.2022
Kartalkaya'da JAK Timi zorlu şartlardaki eğitimlerle her an göreve hazır Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz / AA

Bolu

JAK Timi, İstanbul ile Ankara arasında bulunan, Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan, kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde zor şartlar altında 7 gün 24 saat esasına dayalı görev yapıyor.

Eğitimlerini de aksatmayan JAK timi, yaralama, kaybolma ve mahsur kalma gibi olaylara en hızlı şekilde müdahale edebilmek için belirli zamanlarda tatbikatlar gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda telesiyejde mahsur kalan 3 kişinin kurtarılması için gerçekleştirilen tatbikat gerçeğini aratmadı.

Senaryo gereği, kayak yaptıkları esnada bindikleri telesiyejin arızalanması sonucu mahsur kalan 3 kişi, Kartalkaya Jandarma Karakolunu arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine ekipler arazi araçlarıyla kar kalınlığının yaklaşık 3 metre, hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü bölgeye ulaştı.

Telesiyejde mahsur kalan 3 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.

Kurtarılan 3 kişiye ısınmaları için JAK Timi tarafından çay ikram edildi.

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