Dolar
28.83
Euro
31.42
Altın
2,002.10
ETH/USDT
2,021.50
BTC/USDT
36,508.00
BIST 100
8,005.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Sanayi Odası Kasım Ayı Meclis Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Gündem

Kartalkaya Kayak Merkezi yeni sezona hazırlanıyor

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yeni sezon öncesi hazırlıklar sürüyor.

Mehmet Emin Gürbüz  | 22.11.2023 - Güncelleme : 22.11.2023
Kartalkaya Kayak Merkezi yeni sezona hazırlanıyor Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan ve Bolu kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan kayak merkezinde, iki gün aralıklarla etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı.

Kayak sezonunun geçen yıl 15 Aralık'ta açıldığı Kartalkaya'da karın erken yağması işletmecileri sevindirdi.

Kayak merkezinde yeni sezon öncesi toplam uzunluğu 75 kilometreyi bulan pistlerde ve bölgedeki 2 bin yatak kapasiteli 5 otelde bakım çalışması yapılırken, karın erken yağmasıyla sezon açılışının, öne çekilerek aralık ayının ilk haftasında yapılması planlanıyor.

Çalışmalar kapsamında pistlerdeki karlar, kar makineleriyle sertleştirildi. Ayrıca pistlerdeki kar kalınlığı, yapay karlama sistemiyle yükseltilecek.

"Bu yıl erken yağan kar herkesi mutlu etti"

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan iki otelin genel müdürü Yusuf Avcı, AA muhabirine, erken yağan karın yüzleri güldürdüğünü belirterek, "Geçtiğimiz yıl kar geç yağdı. Bu yıl erken yağan kar ise herkesi mutlu etti." diye konuştu.

Avcı, kar yağışına bağlı olarak yeni sezonun planlanandan erken açılacağını dile getirerek, "Kayak merkezinde sezonu aralık ayının ilk haftasında açmayı planlıyoruz, çalışmalarımız bu yönde." dedi.

Sezonun güzel geçmesini beklediklerini söyleyen Avcı, "Kayakseverler bu sezon kara ve kayağa doyacak; hem kayak yapacak hem de eğlenme fırsatı bulacaklar. Kayak ve eğlencenin merkezi Kartalkaya." ifadelerini kullandı.

Avcı, sezonun nisan ayına kadar devam edeceğini öngördüklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul merkezli "rüşvet" operasyonunda 46'sı polis 105 kişi yakalandı
Kartalkaya Kayak Merkezi yeni sezona hazırlanıyor
Isparta'da trafik kazaları KGYS kameralarınca kaydedildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti, Cezayir basınında geniş yer aldı
Dink cinayeti tetikçisi Samast'a duruşmaya katılmazsa "yakalama kararı çıkarılacağı" uyarısı

Benzer haberler

Kartalkaya Kayak Merkezi yeni sezona hazırlanıyor

Kartalkaya Kayak Merkezi yeni sezona hazırlanıyor

Rize'de kar nedeniyle 19 köyle ulaşım sağlanamıyor

Ardahan'da yolu kardan kapanan köydeki hastalar ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı

"Madalya avcısı" alpagut sporcuları gözünü Dünya Şampiyonası'na dikti

"Madalya avcısı" alpagut sporcuları gözünü Dünya Şampiyonası'na dikti
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde İstanbul istikameti ulaşıma açıldı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde İstanbul istikameti ulaşıma açıldı
Kışın riskli görülen Ardahan-Ardanuç kara yolu 5 ay kapalı kalacak

Kışın riskli görülen Ardahan-Ardanuç kara yolu 5 ay kapalı kalacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet