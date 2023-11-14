Kartal'da İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı
İstanbul Kartal'da motor kısmında yangın çıkan İETT otobüsünde hasar oluştu.
İstanbul
D-100 kara yolunun Soğanlık Köprüsü mevkisinde, garaja giden A.K. idaresindeki 34 TP 9882 plakalı İETT otobüsünün motor kısmı alev aldı.
Dumanı gören sürücü A.K, otobüsü durdurarak ilk müdahaleyi yangın tüpüyle yaparken itfaiye ekiplerine de haber verdi.
Olay yerine gelen ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle otobüsün motor kısmında hasar oluştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.