Dolar
16.39
Euro
17.65
Altın
1,858.53
ETH/USDT
1,907.00
BTC/USDT
30,703.00
BIST 100
2,499.02
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki uçakları yüksek güvenlik ve kabiliyette kullanması hedeflenen pilotlar, insan vücudunun sınırlarını zorlayan cihazlarda birbirinden güç testleri geçerek kokpite giriyor. - VTR
logo
Gündem

Kartal'da İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Kartal'da seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Zafer Arslan   | 30.05.2022
Kartal'da İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü

İstanbul

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 FL 3579 plakalı Kartal Metro-Sultanbeyli seferini yapan İETT otobüsü, TEM Samandıra Bağlantı Yolu'nda ilerlerken motor kısmından alev aldı.

Dumanların aracın içine yayılması üzerine yolcular sürücüyü uyardı. Aracı durduran sürücü itfaiyeye haber verirken, yolcular otobüsten indi.

İtfaiye ekipleri, aracın motor kısmından yükselen alevleri söndürdü.

Yolcular da başka bir otobüse alınırken, maddi hasarın oluştuğu araç İETT garajına çekildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hastaneler hariç maske zorunluluğu kalktı
Türkiye'de 966 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 3 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 940 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti
Kuzey Kore'de milyonlarca yüksek ateş vakasına karşın 69 kişinin öldüğü duyuruldu
Dünya Bankasından Türkiye'ye 500 milyon dolarlık Kovid-19 finansman desteği

Benzer haberler

Kartal'da İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü

Kartal'da İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü

İstanbullular sıcak havada denize girerek serinledi

Bolu Dağı Tüneli viyadüklerinde genleşme derzi değişimi çalışmaları sürüyor

Kocaeli'de plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne 145 bin 300 ağaç dikilecek

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne 145 bin 300 ağaç dikilecek
Kazdağları'nda görevli orman işçilerine yangınlarda ilk müdahale anlatıldı

Kazdağları'nda görevli orman işçilerine yangınlarda ilk müdahale anlatıldı