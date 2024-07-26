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Gündem

Kartal'da çatısında çökme meydana gelen bina boşaltıldı

Kartal'da çatısının bir kısmında çökme meydana gelen bina boşaltılarak mühürlendi.

Şükrü Gündüz, Halis Akyıldız  | 26.07.2024 - Güncelleme : 26.07.2024
Kartal'da çatısında çökme meydana gelen bina boşaltıldı

Istanbul

Orhantepe Mahallesi Banu Sokak'taki 4 katlı binanın çatısının bir bölümü henüz belirlenemeyen nedenle en üst kattaki dairenin balkonuna çöktü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, zabıta ve belediye ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan olmazken, ekipler binanın bulunduğu sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı.

İncelemelerin ardından binada oturanlar tedbir amaçlı tahliye edilerek apartman mühürlendi.

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