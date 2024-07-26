Kartal'da çatısında çökme meydana gelen bina boşaltıldı
Kartal'da çatısının bir kısmında çökme meydana gelen bina boşaltılarak mühürlendi.
Istanbul
Orhantepe Mahallesi Banu Sokak'taki 4 katlı binanın çatısının bir bölümü henüz belirlenemeyen nedenle en üst kattaki dairenin balkonuna çöktü.
İstanbul Kartal'da çatısında çökme meydana gelen bina boşaltıldı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) July 26, 2024
• 4 katlı binanın çatısının bir bölümü henüz belirlenemeyen nedenle en üst kattaki dairenin balkonuna çöktü
• Olay yerine polis, itfaiye, zabıta ve belediye ekipleri sevk edildi
• Sokak, araç ve yaya trafiğine… pic.twitter.com/0Jdm70tQBv
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, zabıta ve belediye ekipleri sevk edildi.
Olayda yaralanan olmazken, ekipler binanın bulunduğu sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı.
İncelemelerin ardından binada oturanlar tedbir amaçlı tahliye edilerek apartman mühürlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.