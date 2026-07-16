Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, akademik başarıyı değerler eğitimi, yabancı dil, bilimsel üretim ve sosyal gelişimle bir araya getiren eğitim anlayışıyla tercih döneminde öğrenci ve velilere güçlü bir seçenek sunuyor.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi geleceğin başarılı nesillerini yetiştiriyor Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, akademik başarıyı değerler eğitimi, yabancı dil, bilimsel üretim ve sosyal gelişimle bir araya getiren eğitim anlayışıyla tercih döneminde öğrenci ve velilere güçlü bir seçenek sunuyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınavın sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih maratonu başladı.

Öğrenci ve veliler, puanlarının yanı sıra okulların eğitim anlayışı, üniversite başarısı ve sunduğu imkanları dikkate alarak tercih listelerini şekillendiriyor.

Bu süreçte imam hatip liseleri, akademik eğitimin yanı sıra yabancı dil, proje çalışmaları, sosyal ve kültürel faaliyetler ile değerler eğitimini bir arada sunan yapısıyla öne çıkıyor.

Her yıl LGS'de en yüksek puanlı öğrencileri kabul eden okullar arasında bulunan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi de üniversite yerleştirme başarısı, nitelikli eğitim kadrosu ve çok yönlü eğitim anlayışıyla tercih döneminde dikkati çeken eğitim kurumları arasında yer alıyor.

Okul, öğrencilerini akademik başarılarının yanı sıra kişisel, sosyal ve kültürel açıdan da geliştirmeyi hedefleyen eğitim yaklaşımıyla ailelerin öncelikli seçenekleri arasında gösteriliyor.

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"Okulumuz 'selim insan' dediğimiz esenlik merkezli bir öğrenci profiline sahip"

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Doç. Dr. Özkan Öztürk, AA muhabirine, imam hatip liselerinin klasik liselerin müfredatına ek olarak çok yönlü şahsiyet geliştirme modelini destekleyen okullar olduğunu söyledi.

Öztürk, meslek dersleri, fen ve sosyal projeler, dil, hafızlık, güzel sanatlar ve spor programları gibi çok yönlü çalışmalara müfredatlarında yer veren imam hatip liselerinin, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra manevi, dini ve şahsiyet yönlerinin de gelişimine katkı sağladığını belirtti.

LGS'de başarılı olmuş öğrencilerin adresi, 40 yıllık geçmişe sahip olan okulun öğrencilerinin YKS'de de başarılı olduğunu ifade eden Öztürk, "Öne çıkan bir öğrenci profili var. Okulumuz 'selim insan' dediğimiz esenlik merkezli bir öğrenci profiline sahip, bunu hedefliyor. Sadece sınav öğrencisi değil, bilişsel alandan ruhsal ve manevi alana, ahlaktan bedensel gelişime, sportif alandan etik alana kadar çocukları çok yönlü destekleyen bir okul. Bu şekilde binaları ve programları olan, müfredatı bu öğrenci profilini merkeze alan bir okul." diye konuştu.

Okulun imam hatip lisesi kimliğinin yanı sıra uluslararası programlara da yer verdiğini anlatan Öztürk, şöyle devam etti:

"Okulumuz Cambridge Üniversitesinin lise diploma sertifikasını, aynı zamanda International Baccalaureate (IB) eğitimini, diplomasını veren bir okul. Uluslararası ayağıyla küresel anlamda vizyon sahibi olan, aynı zamanda geleneğimizin temel kodlarını transfer etmeye çalışan bir okul. Bu yönüyle de biz öğrencilere gönüllülük esaslı çok yönlü müfredatlar teklif ediyoruz. Bunlardan bir tanesi Kartal Akademi Programı. Programın içerisinde güz ve bahar dönemlerinde yaklaşık 40-50 atölye var. Bunun içerisinde hobiler, diller var. Robotikten sportif etkinliklere kadar, bilim olimpiyatlarından araştırma projeleri çalışmalarına kadar köklü geleneği olan bir okul. TEKNOFEST yarışmalarından ISEF Uluslararası Proje Yarışmaları'na kadar farklı organizasyonlarda ve TÜBİTAK Milli Takımı'nda yer alan öğrencilerimiz var."

"Burası ilgi ve yetenek arasındaki ilişkiyi kurduran bir okul"

Öztürk, okulda 5 yıllık bir eğitimin verildiğini, ilk yılda hazırlık döneminde öğrencilere dil öğretmeye çalıştıklarını ve belli bir seviyeye getirmeyi amaçladıklarını, bunun yanında ikinci dil olarak Arapça öğretimi sunduklarını, bu kapsamda da sene içerisinde yurt içinde ve dışında kursların yapıldığını aktardı.

9. ve 10. sınıfta "çok yönlü şahsiyet geliştirme modeli" ya da "360 derece esenlik modeli" dedikleri bir modeli uyguladıklarını dile getiren Öztürk, bu modelde Kartal Akademi adını verdikleri destekleyici kursların bulunduğunu söyledi.

Okulda ayrıca çok köklü öğrenci toplulukları ve kulüplerin olduğunu, bu kulüplerde küresel anlamda organizasyonlar gerçekleştirdiklerini belirten Öztürk, "MUN Kulübü var, Türkiye çapında Birleşmiş Milletler simülasyonu yapan bir kulübümüz. Kartal Hukuk Kulübümüz var, TBMM'yi simüle ediyor. 400'e yakın öğrenci, okulumuzda 3 gün boyunca ağırlanıyor. Yine fikir kulübümüz var, fikir merkezinde etkinlikler yapıyor; Kartal Fikir Çalıştayı. İslami İlimler Kulübümüz var, İslami İlimler Çalıştayı diye bir organizasyon yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Öztürk, bütün öğrencilerin kulüplerde yer aldığını anlatarak, "30'a yakın kulübümüz var. Hafızlık Kulübümüz var. Bu kulüp çalışmaları aslında öğrencilerimizin saklı olan istidatlarını, yeteneklerini ortaya çıkaran çalışmalar. Biz, Kartal Anadolu İmam Hatip'i şöyle de tanımlıyoruz: 'Burası ilgi ve yetenek arasındaki ilişkiyi kurduran bir okul.' Sizin bir yeteneğiniz varsa oraya ilgi göstermelisiniz. İlgi gösterdiğiniz şeye yeteneğiniz yoksa ondan bir an önce vazgeçmelisiniz. Okulumuzu, hakikaten maharet avcısı öğretmenlerin bulunduğu ve bu ilişkiyi kurdurarak çocukları geleceğe taşıyan bir okul olarak tanımlayabiliriz." diye konuştu.

"YKS'de öne çıkan okullardan bir tanesi olduğumuz söylenebilir"

Bir öğrencinin Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde göreceği eğitimle hazırlık sınıfında dil becerisini geliştireceğini dile getiren Öztürk, diğer sınıflarda ise akademik kültürünü en üst noktaya çıkarabileceğini ifade etti.

Okulların sadece bilgi transfer eden sistemlere dönüştüğünü ve bu yönlerini kaybettiğini, insanların açık kaynaklardan zaten söz konusu bilgilere ulaşabildiğini belirten Öztürk, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinin ise öğrencilerini yılda 16 kez doğa kamplarına götüren bir okul olduğunu, bu noktada yalnızca bilgi aktarmadıklarını, duygu, şahsiyet, kültür ve görgüyü de kazandırmaya çalıştıklarını anlattı.

Öztürk, bu okuldan mezun olan bir öğrencinin istediği akademik hedefe ulaşmanın yanında, rol model olarak, şahsiyet olarak da öne çıkan bir birey olacağını dile getirerek, "Sahneye çıkabilir, bir organizasyonun başına geçebilir, gittiği yerde öne çıkan, konuşmasıyla, ifade biçimleriyle, oturmasıyla, kalkmasıyla, görgüsüyle fark edilecek bir kişilik olur. Biz buna 'selim insan' adını veriyoruz, yani esenlik dolu bir insan. Esenliği de aslında bütün bu alanlardaki esenlik olarak tanımlıyoruz. Sadece akademik başarıyı bir başarı olarak tanımlamıyoruz." sözlerini sarf etti.

Okulun birçok başarıya imza attığını belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Türkiye çapında üniversitede dereceler çıkartmış bir okul. Köklü tarihinde yüzlerce böyle derece var. Geçen sene YKS'de ilk 100'de 25 derece vardı, 18 öğrencimiz birçok alanda ilk 100'e girmişti. 60, 70 öğrencimiz mühendislik fakültesini tercih ediyor. 40 kadar tıp fakültesine giden öğrencimiz var. Her sene 150'ye yakın öğrenci mezun ediyoruz. Boğaziçi, Koç, İstanbul Teknik Üniversitesi gibi okullara öğrenci gönderiyoruz. Birçok öğrencimiz kendi istediği yere ilk yılında yerleşiyor zaten. YKS'de öne çıkan okullardan bir tanesi olduğumuz söylenebilir."

"Burada çok değerli öğretmenler, akademi, pedagoji merkezli yaklaşımlar var"

LGS tercih dönemindeki öğrencilere ve velilere seslenen Öztürk, "Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, her şeyden önce bir esenlik iklimi, bir ekoloji. Buradaki bütün ilişkiler bir anlama hizmet eden ilişkiler. Öğretmeni, velisi, idaresi hepsi o bahsettiğim şahsiyeti ortaya çıkartmak için güçlü bir şekilde çalışan bir okul." dedi.

Okulda herhangi bir öğrencinin başarısını engelleyecek bir unsurun bulunmadığının altını çizen Öztürk, herkesin esenlik anlayışına katkı sunmak için çalıştıklarını, bu doğrultuda gayret gösterdiklerini kaydetti.

Öztürk, öğrencilerini buraya gönderen velilerin de 5 yılın ardından çocuklarındaki gelişimi görerek memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.



"Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi neden tercih edilmeli?" sorusunun sadece binalarla ya da başka şeylerle izah edilemeyeceğine dikkati çeken Öztürk, "Burada çok değerli öğretmenler, akademi, pedagoji merkezli yaklaşımlar var. Bunun için tercih edilmeli diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.