Kars'ta yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı
Kars'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi, ilk belirlemelere göre kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.
Kars
Bursa-Kars seferi yapan Turgut Reis firmasına ait 34 TR 078 plakalı yolcu otobüsü, Erzurum-Kars kara yolunun Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyü girişindeki viyadüğü geçtikten sonra şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
• Otobüs yaklaşık 50 metre yükseklikten düştü— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) July 30, 2023
• Kaza yerine, sağlık, arama kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi
Erzurum'dan Kars istikametine giden bir yolcu otobüsü şarampole devrildi https://t.co/oKU1kc9ic9 pic.twitter.com/FmFHrShizq
Yaklaşık 50 metre yükseklikten düştükten sonra ters dönen otobüsteki 7 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.
Sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Erzurum ve Kars'taki hastanelere sevk edildi.
Durumu ağır olan bir yaralı, kara yoluna inen ambulans helikopterle Erzurum'a ulaştırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.