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Kars'ta soğuk havaya rağmen göç etmeyen leylekler karlı arazide yiyecek arıyor

Kars'ta bu yıl kışın geç gelmesinin etkisiyle göç etmeyen bazı leylekler, hava sıcaklığının sıfırın altında 13 derece olduğu bölgede yiyecek bulmaya çalışıyor.

Hüseyin Demirci   | 05.12.2021
Kars'ta soğuk havaya rağmen göç etmeyen leylekler karlı arazide yiyecek arıyor Fotoğraf: Hüseyin Demirci - Anadolu Ajansı

Kars

Türkiye'nin en soğuk illerinden olan Kars'ta baharın müjdeleyicisi olarak bilinen leyleklerin çoğunluğu, kış ayının gelmesiyle sıcak yerlere göç etti. Bazı leylekler ise olumsuz hava koşullarının önceki yıllara göre etkisini geç göstermesi nedeniyle kentten ayrılmadı.

Sarıkamış ilçesinde buz tutmayan sulak alanları mesken tutan bu leylekler, kentte hava sıcaklığının sıfırın altında 13 dereceye düşmesine rağmen suda yiyecek arıyor. 

Derede yiyecek aradıktan sonra zaman zaman dinlenmek için çevredeki kar üzerine konan leylekler renkli görüntüler oluşturdu. 

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