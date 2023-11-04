Dolar
28.39
Euro
30.46
Altın
1,992.62
ETH/USDT
1,834.70
BTC/USDT
34,801.00
BIST 100
7,705.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
logo
Gündem

Kars'ta soğuk hava etkili oldu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tuttu, bitkileri kırağı kapladı.

Hüseyin Demirci  | 04.11.2023 - Güncelleme : 04.11.2023
Kars'ta soğuk hava etkili oldu Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Sabah saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye düştüğü ilçede, araçların camları buz tuttu.

Küçük su birikintilerinin buzla kaplandığı Sarıkamış'ta aracının camını temizleyen Veysel Çağay, havaların soğuduğunu belirterek, "Sabah saatlerinde kalktık eksi 3 derece, Sarıkamış’ın soğukları başlamıştır artık." dedi.

Bu arada Allahuekber ve Soğanlı dağları da kısmen beyaza büründü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kars'ta soğuk hava etkili oldu
KDK'den deprem hasarı sigorta tazminatının güncel tarifeden ödenmesi kararı
Türkiye'den Pakistan'daki terör saldırısı için taziye ve dayanışma mesajı
Çengel Operasyonu'nda 216 şüpheli gözaltına alındı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Kars'ta soğuk hava etkili oldu

Kars'ta soğuk hava etkili oldu

Ardahan ve Kars'ta soğuk hava kırağı, buzlanma ve sis oluşturdu

Cıbıltepe Kayak Merkezinde dolu yağışı

Kars'ta yaban hayvanları doğal ortamlarında 242 noktadan takip edildi

Kars'ta yaban hayvanları doğal ortamlarında 242 noktadan takip edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet