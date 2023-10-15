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Abluka altındaki Gazze Şeridi’ne saldırılarını sürdüren İsrail ordusuna ait çok sayıda tankın sınıra yakın bölgedeki Askalan’da hareketliliği devam ediyor.
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Kars'ta soğuk hava etkili oldu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle araç camları buzla kaplandı, bitkileri kırağı tuttu.

Hüseyin Demirci  | 15.10.2023 - Güncelleme : 15.10.2023
Kars'ta soğuk hava etkili oldu Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Kentte gece hava sıcaklığı sıfırın altında 1 dereceye düştü.

Soğuk hava nedeniyle araçların camları buzla kaplandı, bitkilere kırağı düştü.

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