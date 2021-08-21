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Kars'ta sağanak iki köyde su baskınlarına yol açtı

Kars'ın Susuz ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Aynalı ve Ortalar köyünde su baskını meydana geldi.

Cüneyt Çelik   | 21.08.2021
Kars'ta sağanak iki köyde su baskınlarına yol açtı Fotoğraf: Cüneyt Çelik/AA

Kars

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Aynalı ve Ortalar köylerinde gök gürültülü sağanak nedeniyle yaşanan su baskınında bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Özel İdaresi, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Aynalı'da evlerin önünde biriken suları iş makineleriyle tahliye etti.

Evlerinde ve çatılarında mahsur kalan 9 vatandaşın kurtarılması için ekipler seferber oldu.

Evinde mahsur kalan 74 yaşındaki Hakan Evren'i, AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri iş makinesinin kepçesine alarak kurtardı. Evren, 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi.

Mahsur kalan diğer 8 kişi de ekiplerin yardımıyla bulundukları yerlerden güvenli alanlara alındı.

Arıcıların kurtarılmasına çalışılıyor

Aynalı ile Ortalar köyü arasındaki kırsal bölgede de arıcılar mahsur kaldı. Bu kişilerin kurtarılmasına ve sel suları nedeniyle kapanan grup köy yolunun açılmasına çalışılıyor.

İlk belirlemelere göre, Aynalı köyünde 7, Ortalar köyünde ise 4 ev ve eklentilerinde sel nedeniyle maddi hasar meydana geldi, 8 büyükbaş hayvan telef oldu.

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