Dolar
32.56
Euro
35.09
Altın
2,356.47
ETH/USDT
3,294.60
BTC/USDT
60,231.00
BIST 100
10,682.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kars'ta sağanak etkili oldu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Hüseyin Demirci  | 03.07.2024 - Güncelleme : 03.07.2024
Kars'ta sağanak etkili oldu

Kars

İlçede öğleden sonra etkisini gösteren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Vatandaşların hazırlıksız yakalandığı yağışta, sürücüler su biriken yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Depremlerde hasar gören Nurdağı ve Oğuzeli devlet hastanelerinin inşaatında sona gelindi
Bakan Kurum, depremden etkilenen Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'yı ziyaret edecek
Kars'ta sağanak etkili oldu
Bakan Göktaş: Türkiye, 21. yüzyılda gençlerin başarısı ile yükselmeye devam edecek
Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü

Benzer haberler

Kars'ta sağanak etkili oldu

Kars'ta sağanak etkili oldu

Adana'nın sıcağından kaçıp Kars'ta soba başında ısındı

Sıcaklıkların düştüğü Erzurum'da sağanak etkili oluyor

Kars'ta mezun olan öğrenciler törene Filistin'i destekleyen pankartlarla geldi

Kars'ta mezun olan öğrenciler törene Filistin'i destekleyen pankartlarla geldi
Bolu'da 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında ormanlara girişler yasaklandı

Bolu'da 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında ormanlara girişler yasaklandı
Kars'ta futbolun emektarlarına davul zurnalı turnuva düzenlendi

Kars'ta futbolun emektarlarına davul zurnalı turnuva düzenlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet