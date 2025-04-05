Dolar
37.99
Euro
41.62
Altın
3,037.42
ETH/USDT
1,817.30
BTC/USDT
83,680.00
BIST 100
9,379.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kars'ta nisan ayında kar etkili oldu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Hüseyin Demirci  | 05.04.2025 - Güncelleme : 05.04.2025
Kars'ta nisan ayında kar etkili oldu Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

İlçede etkili olan sağanak yerini kar yağışına bırakırken, kayak merkezi pistleri, sarıçam ormanları ve bitkiler karla kaplandı.

Bazı vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi. Kar yağışının en çok etkili olduğu 2 bin 368 rakımlı Handere Geçidi'nde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler kar küreme çalışması başlattı.

Karlı ormanlar içinden Ankara istikametinde giden Doğu Ekspresi treni güzel manzaralar sundu.

Vatandaşlardan Emrah Temur, "5 Nisan'da uyandık her taraf bembeyaz, yağmurları beklerken tekrar kar yağdı." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bayram tatilindeki trafik kazalarında 7 günde 62 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'nin en kalabalık avukat kadrosu İstanbul'da
Türkiye ve Azerbaycan'ın enerji alanındaki örnek işbirliğinde yeni safha açılıyor
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında Vaniköy villalarındaki kaçak yapılar için "rüşvet" iddiası
Tereyağında etiket ve ambalaj düzenlemesi tüketiciyi güvence altına alıyor

Benzer haberler

Kars'ta nisan ayında kar etkili oldu

Kars'ta nisan ayında kar etkili oldu

Ağrı'daki Kösedağ baharda karla kaplandı

Muş'ta küçükbaş hayvanlar meralara çıkarıldı

Erzurum'un yükseklerinin bir yanı kar, bir yanı bahar

Erzurum'un yükseklerinin bir yanı kar, bir yanı bahar
Kars ve Tunceli'nin yüksek kesimlerine kar yağdı

Kars ve Tunceli'nin yüksek kesimlerine kar yağdı
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 120 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 120 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet