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Kars'ta merada kar yağışına yakalanan besiciler zor anlar yaşadı

Kars'ta merada sürülerini otlatırken kar yağışına yakalanan besiciler zor anlar yaşadı.

Ömer Tarsuslu  | 27.11.2023 - Güncelleme : 27.11.2023
Kars'ta merada kar yağışına yakalanan besiciler zor anlar yaşadı Fotoğraf: Ömer Tarsuslu/AA

Kars

İl merkezine 46 kilometre uzaklıkta bulunan Yılanlı köyünde besiciler, hayvanlarını otlatmak için meraya çıkarttı.

Yahni Dağı eteklerinde kara yakalanan besiciler, hayvanlarını yağış altında uzun uğraşlar sonucu köye indirdi.

Besici Şaban Mayageldi, AA muhabirine, kar yağışının aniden etkili olduğunu ve yolda kaldıklarını belirterek, "Koyunlarımızı burada otlatıyoruz, kar aniden bastırdığı için de yolda kaldık. Hayvanları soğuktan korumak için şimdi çiftliğe götürüyoruz." dedi.

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