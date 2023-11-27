Kars'ta merada kar yağışına yakalanan besiciler zor anlar yaşadı
Kars'ta merada sürülerini otlatırken kar yağışına yakalanan besiciler zor anlar yaşadı.
Kars
İl merkezine 46 kilometre uzaklıkta bulunan Yılanlı köyünde besiciler, hayvanlarını otlatmak için meraya çıkarttı.
Yahni Dağı eteklerinde kara yakalanan besiciler, hayvanlarını yağış altında uzun uğraşlar sonucu köye indirdi.
Besici Şaban Mayageldi, AA muhabirine, kar yağışının aniden etkili olduğunu ve yolda kaldıklarını belirterek, "Koyunlarımızı burada otlatıyoruz, kar aniden bastırdığı için de yolda kaldık. Hayvanları soğuktan korumak için şimdi çiftliğe götürüyoruz." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.