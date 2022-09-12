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Kars'ta menderesler oluşturan Telek Suyu tarım ve hayvancılığa hayat veriyor

Kars'ın Arpaçay ilçesinde ovada menderesler oluşturarak akan Telek Suyu, tarım ve hayvancılığa katkı sağlıyor.

İsmail Kaplan   | 12.09.2022
Kars'ta menderesler oluşturan Telek Suyu tarım ve hayvancılığa hayat veriyor Fotoğraf: İsmail Kaplan - AA

Kars

Bölgenin önemli akarsularından Arpaçay'ın kolu olan, yüksek rakımlı dağlardan eriyen kar ve kaynak sularıyla beslenen Telek Suyu'nun oluşturduğu menderesler, her mevsim güzel manzaralar sunuyor.

Tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı bölgedeki akarsu, geçtiği noktalara adeta hayat veriyor.

Yöre halkının tarlasını suladığı, balık tuttuğu, kazlarını yüzdürdüğü akarsuyun çevresindeki otlaklarda ise besiciler hayvanlarını otlatıyor.

Silajlık mısır, arpa, buğday, ayçiçeği, lahana, havuç üretilen yörede, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yapılıyor.

"Doğası, havası, manzarası güzel"

Tepecik köyü sakinlerinden Kamil Kurtbaş, AA muhabirine, mendereslerin çevreye güzellik kattığını söyledi.

Akarsuların birleşip birçok köyün yanından geçtiğini ve kurak dönemlerde bu köylere can suyu olduğunu ifade eden Kurtbaş, şöyle konuştu:

"Burada akan su çok güzel, burası cennet gibi. Kazlar, inekler hep burada oluyor. Kazlarımız hem su ihtiyacını karşılıyor hem yüzüyor. Özellikle hafta sonları pikniğe gelenler oluyor. Balık tutmaya gelenler de var. Görüyorsunuz, doğası, havası, manzarası, buranın her şeyi güzel. İnsana huzur veriyor."

Akarsu kıyısında ineklerini otlatan Mecit Çakmaz da hayvanlarını otlatırken menderes kıyısında keyifli zaman geçirdiğini anlattı.

Zaman zaman dereden balık da tuttuğunu belirten Çakmaz, "İnekler burada otlarken, ben de balık tutuyorum. Bu derede alabalık, sazan var. Tuttuğumuz balıkları akşam çocuklarla yiyoruz." dedi.

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