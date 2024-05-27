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Kars'ta Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayan 3 taraftar balkonun çökmesiyle yaralandı

Kars'ta bir kafede Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlandığı esnada, taraftarların bulunduğu balkonun çökmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Cüneyt Çelik, Ömer Tarsuslu  | 27.05.2024 - Güncelleme : 27.05.2024
Kars'ta Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayan 3 taraftar balkonun çökmesiyle yaralandı

Kars

Trendyol Süper Lig'in son haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray'ın 2023-2024 sezonu şampiyonu olmasının ardından Kars'ta kutlamalar yapıldı.

Maçın bitmesiyle büyük sevinç yaşayan taraftarlar, Atatürk Caddesi'ndeki bir kafenin balkonuna çıktı. Çok sayıda kişinin çıktığı balkonda çökme yaşandı.

Galatasaraylı taraftarlardan Ferhat K, Serhat K. ve Fatih E. çökme sonucu yüksekten düşerek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kars Valisi yaralıları ziyaret etti

Kars Valisi Ziya Polat, akşam saatlerinde balkon çökmesinin yaşandığı binada incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Polat, daha sonra yaralanan vatandaşları tedavi gördükleri Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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