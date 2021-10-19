Kars'ta etkili olan kar yüksek kesimleri beyaza bürüdü

Kars
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye düştüğü Sarıkamış'ta aralıklarla etkili olan sağanak yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Kardan dolayı Allahuekber dağlarının 3 bin 180 metre rakımlı tepeleri ile 2 bin 600 metre rakımlı Ağbaba Dağı karla kaplandı.
Olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı kuşların tarlalarda yiyecek bulmaya çalışması dikkati çekti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.