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Kars'ta etkili olan kar yüksek kesimleri beyaza bürüdü

Hüseyin Demirci   | 19.10.2021
Kars'ta etkili olan kar yüksek kesimleri beyaza bürüdü Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye düştüğü Sarıkamış'ta aralıklarla etkili olan sağanak yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Kardan dolayı Allahuekber dağlarının 3 bin 180 metre rakımlı tepeleri ile 2 bin 600 metre rakımlı Ağbaba Dağı karla kaplandı.

Olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı kuşların tarlalarda yiyecek bulmaya çalışması dikkati çekti.

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