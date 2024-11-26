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Kars'ta çiftçiler kar bastırmadan pancarları toplamak için zamanla yarışıyor

Kars'ın Akyaka ilçesindeki çiftçiler, kar bastırmadan şeker pancarlarını toplamak için gece gündüz mesai yapıyor.

İdris Karaoğul, Özgen Beşli  | 26.11.2024 - Güncelleme : 26.11.2024
Kars'ta çiftçiler kar bastırmadan pancarları toplamak için zamanla yarışıyor Fotoğraf: Özgen Beşli/AA

Kars

Tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı kentte, pancar üretimi de çiftçilerin önemli gelir kaynağını oluşturuyor.

İlkbaharda bölgede etkili olan yağışlar sayesinde verimli bir sezon geçiren çiftçiler, bugünlerde de tarlalarda tarım makineleriyle pancar sökümü yapıyor.

Ülke genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ürünlerinin beyaz örtü altında kalmasından endişelenen çiftçiler, gece gündüz hasat yapıp zamanla yarışıyor.

Topladıkları pancarları traktörlerle Akyaka Şeker Alım Kantarı'na taşıyan çiftçiler, burada da oluşan sıra nedeniyle beklemek zorunda kaldıkları için soğuk havada ateş yakarak ısınmaya çalışıyor.

Pancarlar buradan kamyonlarla Türkşeker Kars Şeker Fabrikası'na taşınıyor.

"Üşüyünce ateş yakıyoruz"

Çiftçilerden Harun Toptaş, AA muhabirine, Akyaka bölgesinin geçim kaynağının büyük bölümünü şeker pancarının oluşturduğunu söyledi.

Pancarı nisan ve mayıs aylarında ektiklerini ifade eden Toptaş, şöyle konuştu:

"Kasım ayına kadar mesaimiz devam ediyor. Ekimi, çapası, ilacı, sulaması... aynı bir çocuğa bakar gibi biz de pancarımıza bakıp büyütüyoruz. Kasım ayı bölgemizin soğuk olduğu bir ay, bu yüzden hasadını bir an önce yapıp taşıma işlemine başladık. Bu yıl bereketli bir yıl oluyor, 1 haftalık işimiz kaldı. Soğuklar düşmeden biz de pancarımızı bitirmeye çalışıyoruz. Sabah saat 07.00'de başlıyoruz gece 23.00'e kadar çalışıyoruz. Gece işlerimiz çok yoğun olunca sabaha kadar da mesai yapıyoruz. Pancarlarımızı taşırken üşüyünce ateş yakıyoruz ve başında ısınıyoruz."

Çiftçi Yüksel Demirkaya de bereketli bir sezon geçirdiklerini ve çalışmalarının kasım ayında da devam ettiğini anlattı.

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