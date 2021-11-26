Dolar
12.06
Euro
13.55
Altın
1,801.74
ETH/USDT
4,405.10
BTC/USDT
57,613.00
BIST 100
1,791.78
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Konya’da Uluslararası İhtida Kongresi'nde konuşuyor
logo
Gündem

Kars'ta cenazeden dönen köy minibüsünün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı

Cüneyt Çelik, Hüseyin Demirci   | 26.11.2021
Kars'ta cenazeden dönen köy minibüsünün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı

Kars

Konya'da katıldıkları yakınlarının cenazesinden dönerken Kars'ın Sarıkamış ilçesinde devrilen minibüsteki 2'si ağır 18 kişi yaralandı.

Ufuk Yaşar Erekinci idaresindeki 36 AE 500 plakalı köy minibüsü, Sarıkamış-Selim kara yolunun Asboğa köyü yakınlarında sürücüsünün, kar yağışı nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.

Kazada minibüsteki 18 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sarıkamış ve Kars'taki hastanelere kaldırıldı.

Bu kişilerden 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazanın,minibüstekilerin Konya'da yakınlarının cenazesine katıldıktan sonra Kars'ın Yücelen köyüne dönerken gerçekleştiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere yeni Kovid-19 varyantı nedeniyle 6 Afrika ülkesine seyahat kısıtlaması getirecek
Fransa'da Kovid-19 vaka sayıları yüksek seyrediyor
İtalya'da Kovid-19 vaka sayılarında yükseliş devam ediyor
Türkiye'de 24 bin 467 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 222 kişi yaşamını yitirdi
AB, DSÖ'nün onayladığı aşıları olanların seyahatine yeni kurallar dahilinde izin verecek

Benzer haberler

Kars'ta cenazeden dönen köy minibüsünün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı

Kars'ta cenazeden dönen köy minibüsünün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı

Rusya'daki kömür madeninde çıkan yangında ölenlerin sayısı 52’ye yükseldi

Halk otobüsü şoförünün dikkati muhtemel faciayı önledi

Rusya'da kömür madeninde çıkan yangında en az 11 kişi öldü

Rusya'da kömür madeninde çıkan yangında en az 11 kişi öldü
Palandöken ve Cıbıltepe kayak merkezleri beyaza büründü

Palandöken ve Cıbıltepe kayak merkezleri beyaza büründü
Kar yağışıyla Erzurum, Kars, Sivas ve Yozgat beyaza büründü

Kar yağışıyla Erzurum, Kars, Sivas ve Yozgat beyaza büründü