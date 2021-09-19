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Kars'ta bozayı ve köpeklerin çöpten ekmek kavgası görüntülendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sık sık mahallere inerek yiyecek arayan bozayılar ile çöpten beslenen köpeklerin ekmek kavgası ilginç görüntülere sahne oluyor.

Hüseyin Demirci   | 19.09.2021
Kars'ta bozayı ve köpeklerin çöpten ekmek kavgası görüntülendi Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Dünyada göç eden tek bozayı cinsi olarak literatüre geçen bozayılar Sarıkamış'ta, özellikle yağışlı havalarda ilçe merkezine gelerek yiyecek arıyor.

Ormanlık alana yakın İnönü Mahallesi'ne gelerek çöp konteynerinin içinden yiyecek bulmaya çalışan bozayı, bu sırada aynı şekilde çöpte yiyecek arayan köpeklerle karşılaştı.

Çöpten uzaklaşmasını isteyen köpekler, ayıya karşı koysa da köpekleri umursamayan ayı, çöp konteynerini ayakları ile yere düşürüp içine girerek yiyecek aradı.

Ayı ve köpeklerin çöpteki ekmek kavgasını bazı vatandaşlar cep telefonu ile görüntülemeye çalıştı.

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