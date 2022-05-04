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Kars'ta arife günü kaybolan çocuk kayanın dibinde uyurken bulundu

Kars'ta Ramazan Bayramı arifesinde hayvanları otlatmaya gittiği arazide kaybolan 12 yaşındaki çocuk bir kayanın dibinde uyurken bulundu.

Cüneyt Çelik, İsmail Kaplan, Muhammet Mutaf   | 04.05.2022
Kars'ta arife günü kaybolan çocuk kayanın dibinde uyurken bulundu Fotoğraf: Cüneyt Çelik/AA

Kars

Merkeze bağlı Halefoğlu köyünde 1 Mayıs'ta sabah saatlerinde akrabalarıyla hayvanlarını otlatmaya gittiği arazide kaybolan 12 yaşındaki Tarık Altun'dan, arama çalışmalarının dördüncü gününde sevinçli haber geldi.

Arama çalışmalarını sürdüren amca Taner Altun ve köylüler, çocuğu Yalınkaya köyü kırsalındaki bir kayanın dibinde uyurken buldu.

Jandarma ekiplerinin desteğiyle ambulansla Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun bilincinin açık olduğu belirtildi.

Amca Altun, AA muhabirine, ekiplerden ayrı yaptığı çalışmada yeğenini bulduğunu söyledi.

Çalışmaya katılan herkese teşekkür eden Altun, "Allah herkesten razı olsun. Bütün köylüler, ekipler seferber oldu, Allah devletimizden razı olsun. Bir kayanın dibinde yüz üstü yatarken buldum, suyla elini yüzün yıkadım." dedi.

Baba Oktay Altun ise çocuğunun bulunmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Arama çalışmalarına yoğun katılım olduğunu anlatan Altun, "Çocuğum sağ salim bulunduğu için sonsuza kadar teşekkür ediyorum. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Allah herkesten razı olsun. Herkes elinden geleni yaptı, seferber oldular. Çocuğumu gördüğümde çok sevindim, dünyalar benim oldu." ifadelerini kullandı.

AFAD İl Müdürü Oktay Ayğan da 500-600 kişilik jandarma, koruyucu, AFAD ekipleri, UMKE personeli ve köylülerle çok geniş alanda arama yapıldığını hatırlattı.

AFAD Başkanlığının talebi üzerine İçişleri Bakanlığınca görevlendirilen Emniyet Müdürlüğü Artvin ve Diyarbakır AFAD dalgıç ekipleriyle de etraftaki göletlerde su altı aramaları yapıldığını anımsatan Ayğan, şunları kaydetti:

"Bugün çok şükür mutlu sona ulaşıldı. Bölgeye 8 kilometre mesafede Yalınkaya köyü civarlarında kaybolan çocuğu sağ olarak bulduk. Şu anda hastaneye sevki yapıldı, sağlık kontrollerinden geçiyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Sayın valimizin koordinesinde kamu kurumlarının tamamı ilk günden canla başla, geceli gündüzlü çalışarak mutlu sona ulaşmış bulunmaktayız."

Olay

Merkeze bağlı Halefoğlu köyünde 1 Mayıs'ta sabah saatlerinde Selma ile Oktay Altun çiftinin 12 yaşındaki çocukları Tarık Altun, akrabalarıyla hayvan otlatmaya gitmişti. Sağanağın etkili olmasıyla akrabalarının eve gönderdiği Altun'un, saat 17.00 sularında eve dönmediği anlaşılmıştı.

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