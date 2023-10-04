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Kars'ta aile sağlığı merkezinde görevli doktoru darbeden zanlı tutuklandı

Kars'ın Selim ilçesinde aile sağlığı merkezinde görevli doktoru darbeden şüpheli tutuklandı.

Cüneyt Çelik  | 04.10.2023 - Güncelleme : 04.10.2023
Kars'ta aile sağlığı merkezinde görevli doktoru darbeden zanlı tutuklandı

Kars

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Aile Sağlık Merkezi'ne giden 15 yaşındaki lise öğrencisi Bedirhan C, muayene olduktan sonra doktor Ercan Şentürk'ten sağlık raporu istedi.

Doktorun rapor veremeyeceğini söylemesi üzerine Bedirhan C, eve giderek durumu anlattığı ağabeyi Serkan C. ile merkeze geldi.

Çıkan tartışmada Serkan C, doktor Şentürk'ü darbederek yaraladı.

Ambulansla Selim Devlet Hastanesine kaldırılan Şentürk'ün kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine sevk edilen Şentürk, ardından ambulansla Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine gönderildi.

Kaçan şüpheli Bedirhan C. ve Serkan C. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serkan C. tutuklandı, kardeşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Doktorun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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