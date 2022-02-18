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Kars'ta ağaç ve bitkiler kırağıyla beyaza büründü

Cüneyt Çelik   | 18.02.2022
Kars'ta ağaç ve bitkiler kırağıyla beyaza büründü

Kars

Kars'ta soğukların etkisiyle oluşan kırağı, ağaç ve bitkileri beyaza bürüdü.

Kar yağışının ardından soğuk havanın etkili olduğu kentte, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Ağaç ve bitkilerin kırağıyla kaplandığı kentte, güzel manzaralar oluştu.

Yüzeyi buzla kaplanan Kars Çayı'nda ise yeşilbaş ördekler yiyecek ararken görüntülendi.

Vatandaşlardan Şakir Arslan, ağaçların yeniden beyaza büründüğünü belirterek, "Evin camlarından bakıyoruz her taraf kırağı tutmuş. Memleketimizin durumu böyle. Bu hava bizim için güzel, alıştık bu duruma." dedi.

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