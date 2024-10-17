Kars'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Cıbıltepe Kayak Merkezi zirvesi ile yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
Kars
Kentte sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Sarıkamış ilçesinde Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin zirvesi beyaza büründü. Selim ilçesinde ise Allahuekber Dağları'nda kar etkili oldu.
Kar yağışıyla yüksek rakımdaki köyler de beyaza büründü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.