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Kars'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Cıbıltepe Kayak Merkezi zirvesi ile yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Hüseyin Demirci, Cüneyt Çelik  | 17.10.2024 - Güncelleme : 17.10.2024
Kars'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Kars

Kentte sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Sarıkamış ilçesinde Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin zirvesi beyaza büründü. Selim ilçesinde ise Allahuekber Dağları'nda kar etkili oldu.

Kar yağışıyla yüksek rakımdaki köyler de beyaza büründü.

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