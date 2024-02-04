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Kars'ın 2 bin 500 rakımlı bölgelerinde karla mücadele çalışması yapılıyor

Kars’ın Sarıkamış ilçesindeki 2 bin 500 rakımlı bölgede, il özel idaresi ekiplerince karla mücadele çalışması yürütülüyor.

Hüseyin Demirci  | 04.02.2024 - Güncelleme : 04.02.2024
Kars'ın 2 bin 500 rakımlı bölgelerinde karla mücadele çalışması yapılıyor Fotoğraf: Hüseyin Demirci - AA

Kars

Sarıkamış ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Kars İl Özel İdaresine bağlı Sarıkamış İlçe Özel İdaresi ekipleri, 2 bin 500 rakımlı Çatak, Kızılçubuk, Karaurgan bölgelerinde karla mücadele çalışmalarını gece gündüz aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, hava sıcaklığı gece sıfırın altında 25 dereceye kadar düşen bölgede, yer yer 1,5 metreye varan karla kaplı güzergahlarda dozer, greyder ve rotatif araçlarla karla mücadele çalışması yapıyor.

Tipi nedeniyle aralıklarla kapanan yollar, ekiplerin anında müdahalesiyle sürekli açık tutulmaya çalışılıyor.

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