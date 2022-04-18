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Kars Valiliğinden toz taşınımı uyarısı

Cüneyt Çelik   | 18.04.2022
Kars Valiliğinden toz taşınımı uyarısı

Kars

Kars'ta toz taşınımına karşı vatandaşlara uyarıda bulunuldu.

Valilikten yapılan açıklamada, Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının bölgede bugün başlayacağı ve 20 Nisan'da sabah saatlerinden itibaren etkisini yitireceği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşlar ile yetkililerin, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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