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Kars’ın Tuygun köyü yaylası dolu ve karla beyaza büründü

Kars’ın Selim ilçesine bağlı, Allahuekber Dağları'nda bulunan Tuygun köyü yaylasında dolu ve kar etkili oldu.

Hüseyin Demirci  | 31.08.2024 - Güncelleme : 31.08.2024
Kars’ın Tuygun köyü yaylası dolu ve karla beyaza büründü

Kars

Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak yerini dolu ve kar yağışına bıraktı.

Tuygun köyünün 3 bin rakımlı yaylasında ise hayvanlarını otlatan vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalandı. Bölgede sağanak ardından etkili olan dolu ve kar etrafı beyaza bürüdü.

Köylülerden Gencay Yıldırım, bu mevsimde kar yağışı ve dolunun böyle etkili olduğunu görmediğini söyledi.

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