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Kars, Ardahan ve Erzurum'da soğuk hava ve kırağı etkili oldu

Kars, Ardahan ve Erzurum'da soğuk hava nedeniyle kırağı ve buzlanma oluştu.

Hüseyin Demirci, Günay Nuh, Talha Koca  | 05.11.2023 - Güncelleme : 05.11.2023
Kars, Ardahan ve Erzurum'da soğuk hava ve kırağı etkili oldu Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 3 dereceye kadar düştü.

İlçede soğuk nedeniyle camlar ve küçük dereler buzla kaplandı. Keklik Vadisi ve Cıbıltepe Kayak Merkezi kırağıyla beyaza büründü.

Kırağı ile beyaza bürünen arazide bir tilkinin yiyecek aradığı görüldü.

Ardahan

Ardahan'da da soğuk hava nedeniyle kırağı ve buzlanma meydana geldi.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 3 dereceye düştüğü kentte, bitki ve yapraklar kırağı ile kaplandı.

Park halindeki araçların camları buz tuttu. Soğuk havanın etkisiyle oluşan kırağı, özellikle Kura Nehri bölgesinde yoğunlaştı.

Erzurum

Erzurum'da soğuk hava nedeniyle kırağı ve buzlanma oluştu.

Soğuk hava nedeniyle kent merkezindeki bazı araçların camları buzla kaplandı, park ve bahçelerdeki bitkiler kırağı tuttu.

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