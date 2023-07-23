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Kars, Ardahan ve Erzurum çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Selma Kasap  | 23.07.2023 - Güncelleme : 23.07.2023
Kars, Ardahan ve Erzurum çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinde yarın öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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