Kars, Ardahan ve Erzurum çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.
Ankara
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinde yarın öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.