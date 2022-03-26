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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde çinko madeninde göçük altında kalan iki işçiden biri hayatını kaybetti, diğerinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.
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Karla kaplı Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor

Hafta boyunca aralıklarla karın yağdığı Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Cüneyt Çelik, Ali Çelik, Hüseyin Demirci, Günay Nuh   | 26.03.2022
Karla kaplı Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Yol ve kaldırımların buzla kaplandığı Kars'ta, belediye ekipleri çatılardaki sarkıtları temizledi.

Sarıkamış ilçesinde ise kırağı tutan ağaç ve bitkiler güzel manzaralar oluşturdu, Kağızman'da da meyve bahçeleri karla beyaza büründü.

Kar yağışının yerini soğuk havaya bıraktığı Ardahan'da da buzlanmalar meydana geldi. Cadde ve sokakların buzla kaplandığı kentte, çatılarda ise sarkıtlar oluştu.

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